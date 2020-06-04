В Беларуси назначен новый премьер-министр

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, возглавлявшего Государственный военно-промышленный комитет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новым премьер-министром Белоруссии назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает Telegram-канал "Пул Первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что бывший премьер Сергей Румас не войдет в новый состав правительства. "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую!" - пояснил Лукашенко.

Роман Головченко родился в 1973 году, напоминает Tut.by. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности "международные отношения". Работал в Совете безопасности, генеральной прокуратуре, администрации президента Белоруссии. В 2013-2018 годах был послом в ОАЭ. Председателем Госкомвоенпрома был назначен в августе 2018 года.

Белорусское правительство было отправлено в отставку 3 июня. Лукашенко объяснил это предстоящими президентскими выборами, которые запланированы на 9 августа. Перед отставкой правительства он принял Головченко с докладом.