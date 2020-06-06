Трамп пригрозил мэру Вашингтона вводом новых федеральных сил в столицу

Президент США Дональд Трамп пригрозил мэру Вашингтона Мюриэл Боузер вводом новых подразделений федеральных сил в американскую столицу после того, как градоначальница выразила недовольство присутствием Национальной гвардии.

Соответствующее сообщение Трамп разместил в пятницу у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некомпетентный мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля, и которая постоянно приходит к нам за "подачками", теперь ведет войну с Национальной гвардией, которая за последние несколько дней спасла ее от огромного позора", - написал он.

"Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, мы введем другую группу мужчин и женщин", - добавил Трамп, не пояснив, кого именно он имеет в виду. Не исключено, однако, что речь вновь идет о возможности введения в американскую столицу военных. О готовности привлечь ВС США к восстановлению правопорядка Трамп предупредил в понедельник.

В Вашингтон, в свою очередь, были введены подразделения Национальной гвардии, которые дислоцированы в каждом штате и подчиняются губернаторам штатов и президенту. При этом Национальная гвардия округа Колумбия подчиняется только президенту США, поскольку столичный округ не имеет статуса штата. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что в целом порядка 5 тыс. бойцов Нацгвардии сейчас либо уже развернуты в округе Колумбия, либо находятся в пути.

Мэр Вашингтона в четверг направила президенту письмо с требованием вывести из города все дополнительные федеральные силовые подразделения, введенные в столицу после начала протестов.