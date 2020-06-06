В Армении за сутки выявили 547 случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 12364, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 июня, в стране было 11 817 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 547 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 190 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам - 69.