Протесты в Европе: "Нет расизму!"

Тысячи людей в Европе выражают свой протест против расовой дискриминации и полицейского насилия. Около 15 тысяч человек вышли в субботу на Александровскую площадь в центре Берлина, несмотря на призывы властей избегать массовых собраний из-за эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Многие были одеты в чёрное в знак поддержки движения "Жизни чёрных имеют значение". Демонстранты осуждали любое насилие и выражали солидарность с мирными протестующими США:

- Расизм исходит из предубеждений, а предубеждения - из-за невежества и глупости, и я считаю, что мы должны объяснить это людям, показать им, как важно быть сегодня здесь для более светлого будущего, для нашей лучшей совместной жизни на земле.

- Чаша терпения переполнилась, мы не можем просто оставаться дома, сидеть сложа руки и говорить, что всё в порядке.

Манифестации протеста прошли и в городах Великобритании. Их участники говорили, что случаи расизма наблюдаются и в их стране.

В Лондоне в субботу состоялся митинг в защиту прав всех людей, не взирая на цвет кожи. Его участники осудили жёсткие действия полицейских, в результате которых при задержании скончался афроамериканец Джордж Флойд. По данным американских СМИ, против полицейского, который в этом обвиняется, ранее были поданы 17 жалоб.

В Париже демонстранты пришли с плакатами к посольству США. Между тем прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении полицейских, которые в закрытой группе в Facebook публиковали исполненные ненависти - расистские, сексистcкие и гомофобные высказывания. Акции протеста прошли и в других городах Франции.