Импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд

Китай увеличил импорт нефти в мае на 15% к апрелю - до 47,97 миллиона тонн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает агентство Блумберг.

"Импорт в мае вырос до 47,97 миллиона тонн, что эквивалентно 11,34 миллиона баррелей в день.Это на 15% больше, чем в апреле", - отмечается в сообщении.

При этом агентство указывает, что в прошлом месяце импорт обновил предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2019 года. Страна импортировала "на 160 тысяч баррелей в день больше, чем предыдущий рекорд, установленный в ноябре".

Как отмечает агентство, эта цифра подчеркивает масштабы восстановления спроса у крупнейшего в мире импортера нефти. Кроме того, это говорит и о том, что Китай воспользовался падением цен после распада прежней сделки ОПЕК+, чтобы пополнить свои стратегические резервы.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.