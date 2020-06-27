Прокуратура Великобритании выдвинула обвинение террористу из Рединга

Королевская прокурорская служба Великобритании дала в субботу санкцию на то, чтобы предъявить обвинения в тройном убийстве мужчине, устроившему 20 июня теракт в английском городе Рединг (графство Беркшир).

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении главы отдела по противодействию терроризму надзорного ведомства Дженни Хопкинс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королевская прокурорская служба выдала сегодня контртеррористической полиции Юго-Восточной Англии разрешение выдвинуть обвинения в отношении 25-летнего Хейри Саадаллы в совершении трех убийств и попытке совершения еще трех убийств", - заявила она.

Теперь мужчина должен предстать перед судьей Вестминстерского магистратского суда Лондона 29 июня.

Вооруженный ножом Саадалла напал 20 июня на отдыхающих в парке Форбери-гарденс в центре Рединга, убив трех человек. Еще трое были госпитализированы, однако уже покинули больницу. Нападавший был задержан полицейскими вскоре после преступления. На следующий день глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что атака признана терактом, за которым стоял злоумышленник-одиночка.