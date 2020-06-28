В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

Еще 24 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 3 738 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,8 млн человек, более 490 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 627 646 случаев заражения, выздоровели 393 352 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.