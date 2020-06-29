Армяне игнорируют карантин и устраивают пикники

В Армении 123 зараженных COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил премьер-министр Никол Пашинян в понедельник на ежедневном брифинге.

"529 человек находятся в тяжелом состоянии, еще у 1739 инфицированных диагностирована пневмония, а это значит, что их состояние может ухудшиться", - отметил Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Армянский премьер добавил, что эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной, а показатели распространения коронавируса остаются высокими. В этом контексте он вновь призвал армян серьезно отнестись к ситуации и соблюдать установленные комендатурой правила.

"Мониторинг в социальных сетях показывает, что в минувшие выходные многие люди организовали многолюдные походы и пикники. Показатели говорят о том, что все мы, начиная с меня, игнорировали установленные правила. Нам нужен рестарт на ментальном уровне. Иначе мы не справимся", - сказал Пашинян.