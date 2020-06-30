В США за вандализм во время протестов задержали более 100 человек

Власти США за нанесение ущерба федеральной собственности и участие в массовых беспорядках задержали более 100 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Минюст задержал более ста анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности. Минюст также предъявил обвинения в федеральном суде четырем людям за попытку сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет", - сказал она.

Она добавила, что в настоящее время ФБР также ведет расследование около 200 уголовных дел о внутреннем терроризме против радикальных левых группировок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому за разрушение памятников в стране могут приговорить к заключению в тюрьму на срок до 10 лет.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.