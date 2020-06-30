В США за вандализм во время протестов задержали более 100 человек
Власти США за нанесение ущерба федеральной собственности и участие в массовых беспорядках задержали более 100 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Минюст задержал более ста анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности. Минюст также предъявил обвинения в федеральном суде четырем людям за попытку сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет", - сказал она.
Она добавила, что в настоящее время ФБР также ведет расследование около 200 уголовных дел о внутреннем терроризме против радикальных левых группировок.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому за разрушение памятников в стране могут приговорить к заключению в тюрьму на срок до 10 лет.
Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре