Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США

Американские сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон предложили включить дополнительные санкции против газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет РБК.

Соответствующие ограничительные меры предлагают включить в бюджет на 2020-2021 финансовый год, который начнется 1 октября. Предложение политиков появилось в числе 529 сенатских поправок в тысячестраничный проект военного бюджета.

Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно "укладывают трубы" для газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под такой деятельностью, в частности, подразумеваются подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней.

Ранее стало известно, что в проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год предусмотрено 3,8 миллиарда долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания", которая направлена на "сдерживание России". В документе отмечается, что выделенные деньги пойдут на стратегические перевозки морем, спутниковую связь, подводные лодки и противолодочное военное оборудование.

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем - из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.