В Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Украине выросло на 706, до 44 334. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За сутки умерли еще 12 человек, всего число жертв составило 1 159.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.