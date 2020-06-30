https://news.day.az/world/1249047.html В Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Украине выросло на 706, до 44 334. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За сутки умерли еще 12 человек, всего число жертв составило 1 159.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.
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