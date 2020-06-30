За последние сутки в Грузии выявлено 2 случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 928.

Отметим, в Грузии 2 809 человек находятся на карантине, 229 человек - на стационарном лечении. Вылечились 794 человека, скончались 15 пациентов с коронавирусом.