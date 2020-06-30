В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 647 849 заболевших в 85 регионах.