Boeing возобновил испытания фатального лайнера 737 MAX
Пилоты Федерального управления гражданской авиации США начали испытательные полеты на лайнере Boeing 737 MAX для сертификации, необходимой для коммерческой эксплуатации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В прошлом году из-за неисправности в программе этого нового лайнера в двух авиакатастрофах погибли сотни людей. Самолеты этой модели были отстранены от полетов во всем мире, а корпорация Boeing столкнулась с финансовыми и репутационными потерями, самыми большими в ее истории. Авиакомпании, ранее заказавшие этот новый и вроде бы суперсовременный лайнер, начали отказываться от этого самолета.
Первый полет Boeing 737 MAX запланирован по маршруту "Сиэтл - Мозес-Лейк" в США. В этот же день стало известно о новом иске к корпорации.
Норвежская авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на покупку 92 самолетов Boeing 737 MAX и пяти Boeing 787 Dreamliner. В иске норвежцы требуют от корпорации Boeing и денежную компенсацию за вынужденную приостановку эксплуатации авиалайнеров 737 MAX и неисправности в двигателе другогого лайнера - Boeing 787, сообщило агентство Reuters.
В конце 2019 года производство фатального лайнера приостановилось, а спустя несколько месяцев возобновилось.
Но в мае 2020 года отказ авиакомпаний от заказов самолетов Boeing продолжился и включал 14 самолетов 737 Max, от которых начали массово отказываться с марта 2019 года.
Несмотря на возобновление сборки лайнеров 737 MAX, корпорация Boeing объявила о массовых увольнениях - около 12 тысяч сотрудников компании.
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