Крупный пожар в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пожарные тушат возгорание в двух металлических ангарах на площади более 2 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К месту происшествия следует пожарный поезд, готовится к вылету вертолет Ми-8. Для контроля замеров воздуха на место пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Из-за работ по ликвидации возгорания перекрыто движение транспорта по Пискаревскому проспекту по направлению от Кольцевой автодороги в сторону центра города. В тушении огня задействованы 153 человека и 37 единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.