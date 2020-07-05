В Токио выберут губернатора

Губернаторские выборы пройдут в воскресенье в Токио. Они станут первыми крупными выборами в Японии в условиях пандемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За губернаторский пост будут бороться 22 кандидата. Фаворитом считается действующий губернатор Юрико Коикэ, которая четыре года назад стала первой в истории японской столицы женщиной-губернатором и которая пользуется большой поддержкой населения.

Последние три недели в столице фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом, чего не было в Токио с мая, когда по всей стране действовал режим чрезвычайной ситуации. Наибольшее число инфицированных фиксируется в развлекательных кварталах одного из центральных районов, в связи с чем Коикэ настоятельно просит местных жителей избегать их посещения. Столичные власти обещали, что на избирательных участках будут приняты все меры предосторожности.

В 2016 году Коикэ, будучи оппозиционным кандидатом, боролась за губернаторский пост с выдвиженцем от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. В этот раз ЛДП своего кандидата не выдвигала и формально поддержала кандидатуру Коикэ, с которой у премьера за последние четыре года выстроились ровные рабочие отношения. По данным последнего опроса, проведенного агентством Kyodo, 80,6% токийцев в той или иной степени положительно оценивают работу Коикэ. В последние месяцы ее рейтинг вырос более чем на 10 процентных пунктов.

Коикэ идет на выборы как беспартийный независимый кандидат. Вместе с тем, по данным опросов Kyodo, ее поддерживают 70% сторонников ЛДП и 90% - партии "Новая Комэйто", которая является младшим соратником ЛДП по правящей коалиции. Действия губернатора Токио одобряют 60% жителей Токио, не считающих себя сторонниками какой-либо партии, и 60% токийцев, поддерживающих Конституционно-демократическую партию (КДП) - главную оппозиционную партию Японии. При этом за кандидатуру представителя КДП на губернаторских выборах - 73-летнего Кэндзи Уцуномии - готовы проголосовать лишь 20% сторонников самой партии.

Как показывают последние опросы, большинство жителей Токио предпочитают полностью отказаться от проведения Олимпиады, перенесенной на 2021 год, считая ее потенциально опасной в условиях пандемии. Некоторые кандидаты в губернаторы обещали отменить эти состязания в случае победы. Коикэ же намерена провести соревнования в упрощенном формате.