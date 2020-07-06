В США закрыли проект газопровода Atlantic Coast Pipeline

Проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP) закрыт на фоне неопределенности с ценами и регулированием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в пресс-релизе организаторы проекта - компании Dominion Energy и Duke Energy.

"Несмотря на убедительную победу в Верховном суде - семь за, два против, - которая подтвердила жизнеспособность проекта и решения регуляторов, недавние события и ожидающиеся задержки создали неприемлемый уровень неопределенности для ACP", - говорится в заявлении компаний.

Они, в частности, цитируют другие решения судов по другим проектам, которые показывают риск экологических исков для подобных проектов.

Постоянные иски с требованием изменить маршрут газопровода уже увеличили его стоимость с 4,5-5 миллиарда долларов до по меньшей мере 8 миллиардов долларов, напоминают компании. По их мнению, дальнейшие инвестиции в проект нецелесообразны.

Проект отменен, несмотря на победу в Верховном суде, который снял экологические возражения на строительство под Аппалачской тропой - популярным пешим маршрутом, проходящим на 3,5 тысячи километров по горам атлантического побережья США.

Целью проекта была транспортировка природного газа из Западной Виргинии в порты на Атлантическом океане.