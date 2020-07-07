Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время необходимо постепенно восстанавливать доверие "путем тактики мелких шагов", отметил Рябков.

США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения 22 мая. В письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что "через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником договора", однако США могут пересмотреть свое решение, "если Россия вернется к полному соблюдению договора".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.