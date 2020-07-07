Черные ящики сбитого в Тегеране самолета доставят во Францию 20 июля

Бортовые самописцы сбитого по ошибке украинского самолета будут доставлены во Францию 20 июля. Об этом заявил во вторник замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Черные ящики привезут во Францию 20 июля", - цитирует его агентство Mizan.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе и Канады. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.