Теракт на севере Сирии

Прогремел взрыв в центре города Телль-Абъяд на севере Турции, контролируемом оппозицией и очищенном от террористов в ходе операции "Источник мира", проведенной Вооруженными силами Турции и Национальной армией Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", в результате подрыва заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, в том числе трое детей, 7 человек получили ранения. Сообщается, что четверо тяжелораненных госпитализированы в турецкие больницы.

Силы безопасности предполагают, что за взрывом стоят боевики террористической организации YPG/PKK. Место происшествия оцеплено сотрудниками сил безопасности. Они напали на след еще одного автомобиля, который, возможно, заминирован.