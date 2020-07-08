Cемь человек пострадали при стрельбе в Нью-Джерси

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Патерсон в штате Нью-Джерси вечером во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, состояние четырех пострадавших оценивается как критическое. Трое других потерпевших уже покинули больницу, так как их ранения оказались легкими.

Стрелку удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Полиция начала расследование инцидента. На данный момент мотивы нападавшего неизвестны.