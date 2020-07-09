https://news.day.az/world/1252103.html В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения
В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения
Правительство Марокко решило продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса, до 10 августа.
Об этом сообщает в четверг информационный портал "360" со ссылкой на источники в кабинете министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Режим чрезвычайного санитарного положения продлевается еще на один месяц. Он завершится не ранее 10 августа", - отметили они.
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