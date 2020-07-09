В Марокко продлен режим чрезвычайного санитарного положения

Правительство Марокко решило продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия пандемии коронавируса, до 10 августа.

Об этом сообщает в четверг информационный портал "360" со ссылкой на источники в кабинете министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Режим чрезвычайного санитарного положения продлевается еще на один месяц. Он завершится не ранее 10 августа", - отметили они.