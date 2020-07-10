Названа серьезная угроза для экономики США

Отмена пособий по безработице в США может привести к разрушению экономики страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти платят по 600 долларов в качестве еженедельных пособий тем, кто потерял работу во время пандемии. Однако 31 июля эта программа должна прекратиться, поскольку правительство считает, что деньги не стимулируют американцев возвращаться к работе.

"Если вы зарабатываете, скажем, 50 тысяч долларов в год, то выгоднее иметь страховку по безработице, чем возвращаться к работе", - заявил в мае сенатор Роб Портман. Однако эксперты называют отмену пособий неправильной мерой, поскольку такое решение может иметь негативные последствия и оказать разрушительное воздействие на спрос. Люди не смогут платить за аренду и покупать продукты, что поставит экономику страны под серьезную угрозу.

Дебаты по поводу пособий продолжаются, например, некоторые сенаторы предлагают выплачивать временное вознаграждения за возвращение на работу в размере 450 долларов в неделю.