В России начали задерживать водителей на автомобилях с армянскими госномерами

В России начались машстабные рейды по задержанию водителей на автомобилях с армянскими госномерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Честный Детектив, первые четыре машины арестованы в Кургане. Силовики также работают в соседних городах: Тюмени, Нижневартовске и Челябинске. Возможный запрет на иностранные автомобили в собственности россиян коснется 200 тысяч машин.

Еще в ноябре 2019 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ России начать борьбу с нарушителями правил дорожного движения на иностранных автомобилях. Честный Детектив снял подробное расследование на эту тему.