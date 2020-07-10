К концу года от коронавируса могут умереть около 12 000 человек в день

Отчет испанской неправительственной организации по сотрудничеству Oxfam Intermón под названием "Вирус голода" предупреждает, что 121 миллион человек могут оказаться на грани голода из-за экономического и социального коллапса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в четверг Oxfam Intermón предупредил, что голод, вызванный кризисом COVID-19, может привести к гибели до 12 000 человек в день к концу года.

В своем новом отчете организация подчеркнула, что ежедневный уровень смертности от COVID-19 во всем мире достиг своего пика в апреле 2020 года с чуть более 10 000 смертей в день, что, по ее оценкам, может быть вызвано нехваткой продовольствия.

По словам временного исполнительного директора Oxfam International Чемы Веры, массовая безработица, нарушение производства и поставок продовольствия и сокращение гуманитарной помощи объясняют эти прогнозы.

В отчете анализируются десять худших "горячих точек" в мире: Венесуэла и Южный Судан, где продовольственный кризис является серьезным и ухудшается в результате пандемии. Кроме того, это подчеркивает появление новых "эпицентров голода", которыми являются страны со средним уровнем дохода, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, где миллионы людей, которые ранее испытывали трудности с выживанием, сейчас находятся в предельной ситуации из-за пандемии.

В Бразилии миллионы бедных работников, которые вряд ли имеют сбережения или социальные пособия, потеряли свои доходы в результате режима карантина. В конце июня было распределено только 10 проц всей финансовой помощи, выделенной федеральным правительством.

В Индии ограничения на поездки не позволили фермерам нанимать рабочих-мигрантов, которые абсолютно необходимы в критический момент сезона сбора урожая. В результате большинство оставило свои гниющие культуры на полях.

По данным Oxfam Intermón, массовая потеря рабочих мест в странах Персидского залива привела к сокращению потоков денежных переводов в Йемен до 80 проц до мая, что эквивалентно 253 миллионам долларов. Кроме того, закрытие границ и маршрутов поставок привело к нехватке продовольствия и взлетевшим ценам в стране, которая импортирует 90 проц потребляемой пищи.

С другой стороны, ограничения на передвижение в африканском Сахеле не позволяют скотоводческим сообществам перемещать скот на более зеленые пастбища, подвергая риску средства к существованию миллионов людей.

Из 2,8 миллиардов долларов, необходимых на борьбу с COVID-19, в этот регион были выделены всего только 26 проц этой суммы.