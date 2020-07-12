"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболе

Харьковский футбольный клуб "Металлист-1925" обвинил ФК "Минай" из одноименного села под Ужгородом в нарушении карантина, связанного с пандемией коронавируса, а также в том, что при этом закарпатцы подвергают опасности участников матчей и болельщиков. Накануне в матче лидеров Первой лиги "Минай" обыграл дома "Металлист" 1:0.

Примеры нарушений правил карантина со стороны "Миная" опубликовал официальный сайт "Металлиста-1925", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Перед отчетным матчем "Металлист-1925" сообщил делегату УАФ Мирону Бицю о том, что во время матча на территории стадиона возможно массовое нарушение противоэпидемиологических мер, которые правительство Украины ввело в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Он, как официальное лицо матча и представитель УАФ, получил официальное письмо, которое показало протест нашего клуба против произвола принимающей стороны. До этого соответствующий документ был направлен в Украинскую ассоциацию футбола. Впрочем, никакой реакции представителя национальной ассоциации, ни письма-ответа от самой УАФ "Металлист-1925" до сих пор не получил", - говорится в заявлении харьковского клуба

"На входе на стадион "Минай-Арена" не проводился температурный скрининг. Приехав на стадион, наша команда имела возможность свободно передвигаться по его периметру, - утверждают в "Металлисте-1925". - На трибунах стадиона (это видно на матчевых фотографиях) находились малолетние лица (визуально - шести-восьми лет). Об использовании средств индивидуальной защиты речи не было. Более того, встречал команду на ужгородском вокзале водитель клубного автобуса "Миная", который не использовал средства индивидуальной защиты и особенно этого не хотел делать даже после замечаний наших врачей"

"За забором одной из трибун в течение домашних матчей "Миная" находятся люди, которые не придерживаются никаких правил карантина. Конечно, можно сказать, что они находятся за пределами стадиона, но, в таком случае, где находится табло? Прилегающая территория является территорией, за которую ответственность несет клуб-хозяин"

"Минай" в очередной раз нарушает правила карантина и подвергает опасности участников матчей и болельщиков, которые по каким-то непонятным причинам находятся на трибуне. Если мы - команды профессиональной футбольной лиги - члены одной футбольной семьи, то и только вместе мы должны делать все, чтобы снизить риски и побороть эту опасную болезнь", - говорится в заявлении "Металлиста-1925"

Фото с матча "Минай" - "Металлист-1925":