https://news.day.az/world/1252795.html На Украине без света остались сто населенных пунктов из-за непогоды
На Украине без света остались сто населенных пунктов из-за непогоды
На Украине остались обесточенными из-за непогоды сто населенных пунктов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По состоянию на 7.00 мск 12 июля из-за дождя и сильных порывов ветра, а также в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены сто населенных пунктов в трех областях.
Так, без света остались 54 населенных пункта Львовской, 29 Ровненской, 17 Закарпатской областей.
В восстановлении электроснабжения участвуют бригады облэнерго.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре