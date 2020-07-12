https://news.day.az/world/1252828.html В Иране за последние сутки умерли 194 больных коронавирусом
В Иране за последние сутки умерли 194 больных коронавирусом
В Иране за последние сутки умерли 194 больных коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 829 человек. За последние ссутки в стране выявлено 2 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 257 303 человек. От заболевания вылечились 219 993 человека.
Из носителей вируса состояние 3 359 человек тяжелое или средней степени тяжести.
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