В Иране за последние сутки умерли 194 больных коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 12 829 человек. За последние ссутки в стране выявлено 2 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 257 303 человек. От заболевания вылечились 219 993 человека.

Из носителей вируса состояние 3 359 человек тяжелое или средней степени тяжести.