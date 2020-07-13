В Каталонии введен жесткий карантин

Власти испанского автономного сообщества Каталония из-за вспышек COVID-19 решили ввести жесткий карантин на ряде территорий провинции Льейда, в частности в одноименном городе и семи муниципалитетах района (комарки) Сегрия, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Пока ограничения введены на 15 дней.

По словам советницы минздрава женералитета Альбы Вергес, люди не должны будут покидать свои дома без крайней необходимости. Им разрешат выходить, чтобы отправиться на работу, если это невозможно делать удаленно, купить продуктов в ближайшем магазине, обратиться за медицинской помощью, посетить нуждающихся в уходе родственников. Каратин коснется около 150 тысяч из 430 тысяч жителей региона. 4 июля в комарке Сегрия были введены ограничения на передвижение: въезд и выезд из нее закрыты.

"Мы просим население оставаться дома максимальное количество времени, только выходить на работу или купить предметы первой необходимости", - сказал Вергес.

Глава каталонского женералитета Ким Торра назвал решение "сложным, но необходимым". "Необходимо участие всех, чтобы избежать еще больше заражений", - написал он в Twitter.

С 23 июня в Сегрии было выявлено 1400 случаев заражения. Только за последние сутки, по данным Вергес, медики выявили 190 новых заболевших COVID-19. Всего же в Каталонии за прошедшие сутки было зафиксировано 816 новых случаев заражения, в два раза больше, чем 11 июля.

В Каталонии, на Балеарских островах и в Эстремадуре введет обязательный масочный режим в общественных местах и на улицах. Аналогичные правила в ближайшие дни начнут действовать в Андалусии, Арагоне и Риохе.

По официальным данным, с начала эпидемии в Испании было выявлено 254 тысячи заражений коронавирусом, 28,4 тысячи человек умерли.