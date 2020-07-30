Американские власти потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в США

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует потребовать от Китая значительного сокращения числа дипломатов в США. Об этом в среду сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источники в Госдепартаменте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил один из собеседников издания, к началу августа Соединенные Штаты хотят добиться "равного числа [дипломатов]" - американских в КНР и наоборот. Переговоры на эту тему, по данным источников газеты, на прошлой неделе велись представителями двух стран, а официальное заявление властей США планируется на этой неделе. Общее количество находящихся сейчас на территории государства китайских дипломатов не уточняется, однако известно, что за посольством в Вашингтоне закреплены 245 сотрудников.

По словам источников The Washington Times, готовящееся распоряжение обусловлено стремлением властей снизить нагрузку на контрразведку Федерального бюро расследований (ФБР) США, которое в течение последних нескольких месяцев задействовало 2 тыс. специальных агентов для выявления китайских шпионов и их посредников. 7 июля директор ФБР Кристофер Рей заявил, что в настоящее время почти половина из около 5 тыс. активных расследований контрразведки касаются КНР. Основные объекты предполагаемого шпионажа - организации сферы здравоохранения, фармацевтические компании и научные учреждения, которые занимаются связанными с коронавирусом исследованиями.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.