В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным агентства, магнитуда землетрясения составила 5,2 балла, эпицентр находился на глубине семи километров.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:40 по местному времени.

Отмечается, что жертв нет.

Землетрясение вызвало панику среди местного населения.