Макрон открыл конференцию доноров для координации помощи Ливану

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в воскресенье видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в порту Бейрута. Выступая перед мировыми лидерами и представителями международных организаций, он подчеркнул важность поддержки населения и отметил вклад всех стран, которые уже направили помощь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цель этой конференции - мобилизовать средства, чтобы дать конкретные ответы на нужды населения", - считает французский лидер. "Сейчас стоит вопрос о доверии ливанского народа <...>, и мы адресуем это сильное послание, чтобы показать, что мы рядом в час трагедии", - добавил он.

Макрон также рассказал, что Париж рассчитывает на поддержку Москвой его инициатив по мобилизации международной поддержки Бейруту.

"В нашей конференции участвуют 15 государств, - отметил он. - Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку".

Французский лидер отметил, что эта кампания должна стать "демонстрацией единства мира в поддержке Ливана и его народа". "Несмотря на различия во мнениях весь мир должен быть един в этих усилиях", - считает Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что "помощь должна идти вместе с мониторингом под эгидой ООН, который позволит организовать работу на месте при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда". "Важно, чтобы помощь как можно быстрее смогла быть оказана неправительственным организациям, гражданскому обществу", - заявил Макрон.