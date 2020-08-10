Министр юстиции Ливана подала в отставку

Министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем подала в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath.

Накануне о решении покинуть свой пост заявили министр информации страны Маналь Абдель Самад, а также министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар.