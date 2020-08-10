https://news.day.az/world/1261123.html Министр юстиции Ливана подала в отставку
Министр юстиции Ливана подала в отставку
Министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем подала в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath.
Накануне о решении покинуть свой пост заявили министр информации страны Маналь Абдель Самад, а также министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар.
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