Мощный взрыв произошел в американском Балтиморе

В районе Балтимора произошел мощный взрыв, в результате которого было снесено несколько домов. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным службы, в результате взрыва были разрушены несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Троих уже удалось извлечь из обломков в рамках спасательной операции. Медики оценивают их состояние как критическое.

"Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении экстренных служб.

Также в настоящее время спасатели смогли установить связь с еще одним человеком, который находится под завалами.

Причины взрыва пока не установлены.