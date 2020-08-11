В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 1 264

За последние сутки в Грузии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом достигло 1 264.

В Грузии в настоящее время на карантине находятся 6 930 человек, активных больных - 263 человека. Сообщается, что вылечились 1 054 человека, скончались - 17 человек.