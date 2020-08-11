В Японии эвакуированным из Фукусимы выплатят $1,3 млн в виде компенсаций

Энергокомпания Tokyo Electric Power будет обязана выплатить компенсации на сумму 144 млн иен (около $1,3 млн) жителям префектуры Фукусима, которые были вынуждены эвакуироваться после аварии на одноименной АЭС в марте 2011 года. Соответствующее решение вынес во вторник окружной суд города Сендай (префектура Мияги), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Иск подали 83 человека, проживавших на момент трагедии в Фукусиме. Они были вынуждены покинуть префектуру и переехать на территорию Мияги. Истцы требовали от государства и энергокомпании 3,4 млрд иен ($32 млн), однако суд лишь частично удовлетворил их требования, а также не признал вину правительства по этому делу.

Это уже восьмое по счету подобное судебное разбирательство в отношении Tokyo Electric Power, когда решение принимается в пользу истцов.