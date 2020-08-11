Reuters: в июле руководство Ливана предупредили о наличии опасных грузов в порту Бейрута

Президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб, объявивший 10 августа об отставке правительства, получили информацию от служб безопасности страны о наличии в морском порту Бейрута взрывоопасных грузов еще в июле, за две недели до мощного взрыва. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, руководство страны предупредили, что 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, которые хранились на территории порта, несут угрозу безопасности ливанской столицы. Источник агентства утверждает, что президенту и премьеру 20 июля было направлено письмо с выводами комиссии, занимавшейся в январе вопросом хранения взрывоопасных веществ на складах столичной гавани. В документе говорилось, что опасные грузы необходимо вывезти из порта.

"Существовала опасность, что если эти вещества кто-то украдет, то их могут использовать при террористической атаке", - указал собеседник агентства.

Директор порта Бейрута и глава таможенной службы республики Бадри Дахер, как передал 5 августа телеканал Sky News Arabia, заявил, что ливанская таможня и Главное управление общественной безопасности просили вывезти опасные грузы с территории морского порта, где произошел взрыв, однако, по его словам, эти просьбы игнорировались в течение шести лет.