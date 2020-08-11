Индексы в Нью-Йорке меняются разнонаправленно на ожиданиях мер по стимулированию экономики

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии во вторник менялись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones поднялся на 281,53 пункта (+1,01%), до отметки 28 072,97. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 16,47 пункта (+0,49%), до отметки 3 376,94 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 26,28 пункта (-0,24%), до уровня 10 941,68 пункта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на отметке $42,58 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 3,92% - до $1 959,00 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, на настроения участников рынка повлияли признаки того, что президент США Дональд Трамп и демократы в Конгрессе готовы возобновить переговоры по крупному пакету мер по стимулированию экономики. "Меры по стимулированию американской экономики совершенно необходимы для того, чтобы поддерживать позитивные тенденции на рынке, - привела газета мнение руководителя департамента исследований рынка компании Intermediate Capital Group Николаса Брукса. - Участники рынка исходят из того, что Конгресс в конце концов примет пакет мер, однако пока обе стороны лишь повышают ставки в игре. Если компромисс не будет достигнут в скором времени, то можно ожидать коррекции на рынке".