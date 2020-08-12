Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Состояние главного исполнительного директора американской Apple Тима Кука превысило $1 млрд, согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index.

Между тем рыночная стоимость компании, цена акций которой на прошлой неделе выросла почти на 5%, приблизилась к $2 трлн, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В 2011 году, когда ушел из жизни бывший CEO и один из основателей Apple Стив Джобс, рыночная стоимость компании составляла около $350 млрд.

Кук сказал в 2015 году, что планирует отдать основную часть своего состояния на благотворительность и уже пожертвовал акции Apple стоимостью $1 млн. Его состояние может быть ниже, если он делал другие пожертвования, информация о которых неизвестна.

Рыночная стоимость Apple и состояние Кука отражают рост акций из списка FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пишет Bloomberg.

Основную часть своего состояния Кук получил в результате вознаграждений в виде акций, которые он получает с 1998 года, когда стал работать в Apple.

В текущем месяце он должен получить выплаты от акций в девятый раз в случае, если они не продемонстрируют резкое падение. В результате состояние главы Apple увеличится еще на $100 млн.

На текущий момент Куку принадлежит 847 тыс. 969 акций, или около 0,02% бумаг Apple, стоимостью около $375 млн. Поступление от предыдущих продаж акций, дивидендов и других компенсаций увеличили его состояние еще на $650 млн, согласно подсчетам Bloomberg.

Хотя за прошедшее десятилетие Apple не представила столь же инновационный продукт, каким стал iPhone, компания сохраняет устойчивое положение на рынке. Кук в том числе отвечал за разработку смартфона iPhone X и "умных" часов Apple Watch, новых сервисов, в числе которых Apple Music, и контролирует исследования в новых областях, в том числе в области разработки беспилотных автомобилей и очков дополненной реальности.

Акции Apple в ходе торгов во вторник дешевеют на 1,1%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 52,2% и составляет $1,93 трлн.