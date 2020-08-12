В Швейцарии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом

Число случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии увеличилось за сутки на 273, составив 37 079. Это самый высокий прирост за 24 часа с 19 апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Федеральное управление здравоохранения.

По информации ведомства, за последние семь дней зарегистрированы 1 123 заразившихся. С начала пандемии в Швейцарии умерли 1 713 человек. Сутками ранее были зарегистрированы 187 новых случаев заражения. Уровень заболеваемости в стране составляет сейчас 434 случая на 100 тыс. жителей, а смертности - 20 на 100 тысяч. За все время пандемии были госпитализированы 4 404 человека, в том числе 12 за последние 24 часа.

В марте и начале апреля медики ежедневно выявляли в Швейцарии более 1 тыс. заразившихся. Затем наступил спад заболеваемости (регистрировалось порядка 20 случаев заражения в день), но с конца июня темпы распространения инфекции вновь увеличились. Более высокий, чем за последние сутки, рост случаев заболевания был отмечен в последний раз 19 апреля, когда за один день заразились 326 человек. Причиной роста заболеваемости эксперты называют смягчение мер самоизоляции.

Из-за ухудшения ситуации правительство Швейцарии с 6 июля ввело обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. Кроме того, было решено помещать на 10-дневный карантин всех прибывающих из стран и регионов с высоким уровнем распространения инфекции. Сейчас в списке значатся 46 стран и территорий, в том числе США, Бразилия и Испания.

Карантинные меры в связи с коронавирусом были введены в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти стали поэтапно отменять ограничения. С 22 июня действует четвертый этап, сейчас жизнь практически вернулась в нормальное русло. При этом сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, запрещены массовые мероприятия с числом участников больше 1 тыс. Предъявляются повышенные санитарные требования в местах большого скопления людей.