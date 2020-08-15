Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 августа

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 августа превысило 21,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, за все время в мире было заражено 21 159 730 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил около 285 тысяч. За весь период пандемии скончались 764 683 заболевших, 13,2 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных превысило 5,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,22 миллиона человек), Индия (2,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 910 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (579,1 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 168 429 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку 105 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии SARS-CoV-2 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.