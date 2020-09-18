Елизавета II лишила Харви Вайнштейна почетного звания

Американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в преступлениях сексуального характера, лишился звания почетного кавалера Ордена Британской империи. Такое решение в его отношении приняла королева Великобритании Елизавета II, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Королева распорядилась, чтобы присуждение Харви Вайнштейну звания почетного командора гражданского подразделения высочайшего ордена Британской империи, датированное 29 января 2004 года, было отменено и аннулировано", - говорится в официальном сообщении Букингемского дворца, которое приводит The Gazette.

В свое время Вайнштейн удостоился почетного звания за вклад в британский кинематограф.

В марте текущего года в Нью-Йорке завершился суд по дело Вайнштейна. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и приговорили к 23 годам заключения. В конце февраля присяжные признали продюсера виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами. Еще по двум эпизодам его признали невиновным, в противном случае Вайнштейну грозил бы пожизненный срок.