В России предсказали скорый рост числа заразившихся коронавирусом

В сентября-октябре в России может произойти небольшой подъем заболеваемости COVID-19, однако второй волны коронавируса не ожидается. Об этом ТАСС заявил главный внештатный инфекционист Минздрава страны Владимир Чуланов, передает Day.Az.

Специалист предсказал скорый рост числа заразившихся коронавирусом, пояснив, что он произойдет в сентября и октябре из-за сезонного фактора и активизации людей. "Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, поскольку начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости", - пояснил он.

При этом Чуланов отметил, что масштабного увеличения числа зараженных в России, скорее всего, не будет.

Ранее 19 сентября сообщалось о 6065 заразившихся коронавирусом в России за сутки. При этом 18 сентября новых случаев было меньше - 5,9 тысячи.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 в России оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там назвали сложившуюся ситуацию незначительным повышением и заверили, что страна находится на плато заболеваемости.