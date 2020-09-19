https://news.day.az/world/1272354.html Правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом
Правоохранители перехватили адресованную Трампу посылку с ядом
Сотрудники правоохранительных органов США ранее на этой неделе перехватили адресованную президенту страны Дональду Трампу посылку, содержащую рицин - ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов.
Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника в органах внутренних дел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает канал, вся почта, направленная в Белый дом, проходит предварительную проверку за его пределами. В настоящее время расследованием происшествия занимаются ФБР и Секретная служба США.
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