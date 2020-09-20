Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Но на протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры (заболеваемости), если подойдем к проблеме в мировом масштабе", - сказал он.

Гейтс также считает, что США полностью вернутся к "нормальной жизни" к следующему лету. Для этого, как отметил он, необходимо продолжать борьбу с коронавирусом по всему миру, так как в этом случае появятся гарантии, что COVID-19 не будет "возвращаться" в страны.

Ранее основатель Microsoft заявлял, что США не смогут получить вакцину от коронавируса до конца октября текущего года.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, в мире выявлено более 30 миллионов случаев заражения, свыше 954 тысяч пациентов скончались.