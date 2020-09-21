Страны ООН признали, что пандемия застала их врасплох

Пандемия застала врасплох страны Генассамблеи ООН, поэтому необходимо усилить международное сотрудничество для повышения устойчивости к кризисам. Об этом говорится в декларации Генеральной ассамблеи ООН, принятой в понедельник единогласно без голосования на торжественном заседании, посвященном 75-летию ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия COVID-19 застала нас врасплох. Она стала тревожным звонком, послужившим свидетельством того, что нам необходимо лучше готовиться не только к кризисам в области здравоохранения, но и к другим проблемным и кризисным ситуациям", - говорится в документе. В связи с этим участники Генассамблеи заявили о необходимости "укреплять международное сотрудничество, повышать согласованность действий и усиливать солидарность".

В частности, важно "расширять знания и обмениваться опытом и информацией", указали они. "Наряду с совершенствованием глобальных систем предотвращения кризисов и реагирования на них необходимо в срочном порядке ускорить разработку и производство новых вакцин, лекарств и медицинского оборудования, а также обеспечить всеобщий доступ к ним на справедливых и приемлемых условиях", - подчеркивается в тексте.

"Мы воздаем должное всем медицинским работникам и другим лицам, которые находятся на передовой, рискуя собственной безопасностью ради спасения других, и обязуемся отвести людям центральное место в своей ответной деятельности", - отмечается в декларации.