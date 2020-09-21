Отправившая письмо с ядом Трампу предстанет перед судом в США

Задержанная на канадско-американской границе женщина, которая, как полагает следствие, отправила письмо с ядовитым веществом президенту США Дональду Трампу, предстанет перед судом в Баффало (штат Нью-Йорк).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил канадский телеканал CTV.

По его данным, женщине будут предъявлены обвинения в суде во второй половине дня в понедельник, но их характер не уточняется. Также пока не сообщается, является ли она гражданкой Канады.

На странице Королевской канадской конной полиции в Twitter в понедельник появилась информация, что правоохранительные органы Канады проводят спецоперацию в спальном районе города Сен-Убер (провинция Квебек), который является пригородом Монреаля. Операция связана с делом об отправке письма с рицином Трампу и в ней задействованы сотрудники подразделения по работе с химическими, биологическими, радиоактивными и взрывчатыми веществами.

В воскресенье сообщалось, что сотрудники Таможенно-пограничной службы США задержали на канадско-американской границе человека, который, предположительно, мог отправить президенту США письмо, содержавшее ядовитое вещество рицин. Задержанный пытался въехать в США из Канады, несмотря на то, что граница между двумя странами закрыта из-за пандемии. 19 сентября телекомпания CNN проинформировала о том, что сотрудники американских правоохранительных органов ранее на прошлой неделе перехватили адресованное президенту письмо, содержавшее рицин.

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. При попадании в организм он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.