https://news.day.az/world/1273003.html Подозрительная посылка поступила в Бундестаг
Подозрительная посылка поступила в Бундестаг
Подозрительная посылка поступила в почтовое отделение германского Бундестага, в нем может находиться самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила во вторник столичная газета "Берлинер моргенпост" на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, охрана вызвала саперов.
Подробностей не приводится.
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