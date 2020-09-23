В ЕС представили новую систему миграции и убежища

Еврокомиссия представила проект Пакта о миграции и убежище, призванный ослабить нагрузку на страны, куда прибывает наибольшее число беженцев. Пакт был презентован на брифинге ЕК в среду, 23 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Этот пакт создаст честный и обоснованный баланс между солидарностью и ответственностью стран-членов. Это прагматичный и реалистичный документ. Он определяет, не должны ли страны внести свой вклад, а какой именно вклад... ЕС должен доказать, что способен решить миграционный вопрос в человечный и эффективный способ", - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Пакт регламентирует три основные измерения миграционного вопроса - прием людей на границе, распределение ответственности между странами ЕС и сотрудничество со странами, откуда в основном прибывают беженцы.

"Он сделает процедуры более четкими, честными и быстрыми, чтобы людям не приходилось ждать в неопределенности. Он предусматривает лучшую координацию с третьими странами для быстрого возврата (тех, кому отказали в приюте - ред.), больше легальных способов и решительные меры в отношении нелегальных перевозчиков", - добавила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

В частности, пакт предполагает тщательную проверку еще на границе всех людей, которые нелегально пересекают границы ЕС или были спасены в море. Если раньше брали только отпечатки пальцев, теперь будут осуществлять также проверку безопасности, проверку состояния здоровья и сразу разделять мигрантов на различные "потоки", в зависимости от того, какая следующая процедура их ждет.

При этой пограничной процедуре будут приниматься быстрые решения о том, может ли человек рассчитывать на убежище или должен вернуться. Также должен быть внедрен независимый мониторинг соблюдения прав человека в отношении мигрантов.

Кроме того, будет введена система "гибких вкладов", которая позволит выбирать между различными вариантами: принятие части мигрантов, помощь с возвращением в страну происхождения тех, кому отказали в приюте, или другие формы организационной помощи.

Наконец, будет углублено сотрудничество со странами происхождения, откуда люди пытаются попасть в ЕС. Так, предполагается помогать этим странам, чтобы улучшать там качество жизни и устранять причины, побуждающие людей к миграции, а также - бороться с бизнесом нелегальных перевозчиков, которые организуют лодки для беженцев, и наладить процедуру возврата тех, кому ЕС отказал в предоставлении убежища.

Отметим, что в пакте делают больший акцент на систему возвращения мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, - предлагается усовершенствовать законодательство и создать должность Координатора по вопросам возвращения, с сетью национальных представителей, чтобы обеспечить координацию политики в различных странах-членах.

Документ вскоре рассмотрят Совет ЕС и Европарламент.