В аэропорту Хельсинки собаки проверяют пассажиров на COVID-19

В аэропорту Хельсинки собаки по запаху определяют наличие коронавируса у пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что животных научили распознавать вирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым.

В первую очередь они проверяют пассажиров, прибывающих из-за границы.

Людей просят протереть салфеткой кожу. Далее салфетку бросают в специальный сосуд, который относят собаке. В течение минуты животное определяет, есть ли у пассажира COVID-19.

В случае положительного результата человека направляют в информационно-медицинский пункт для получения дальнейших инструкций.

Эксперимент с использованием обученных собак будет длиться четыре месяца.